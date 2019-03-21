İşte Yabancı Kuralının Değişmesini İsteyen Kulüpler!

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Ahmet Ağaoğlu, yabancı kuralıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Kendi tavırlarının net olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Yabancı kuralının kademeli olarak düşürülmesini ve 8 sınırına çekilmesini mantıklı görüyoruz. Ekonomiyi rahatlattığı söyleniyor bu kuralın, fiyatların yükselmesinin önüne geçtiği söyleniyor ama kulüplerin borçlarının son dönemde 2-3 katına çıktığını görüyoruz. Son 2-3 senedeki yabancı futbolcu satışlarına bakalım. Bu tamamen Trabzonspor Kulübü'nün politikası ve bakışı. Ben kendi takımında altyapıdan 4-5 futbolcuyu oynatmadığım zaman kendimi sorgularım. Geldiğimizden beri izlediğimiz politika bu. Herkes büyük cesaret diyor da bu cesaret değil. Uğurcan'ı Hüseyin'i sahaya sürmek cesaret değil. Çocuklarda bu zaten vardı. Olmayan bir şeyi sahaya sürmedik, sadece önlerini açtık. Bizim yönetim politikamız bu. İlk geldiğimiz zaman U21'e gittik ve 'Her zaman A takımla maça çıkmaya hazır olun' dedik. Uğurcan, A Milli Takım'da; Hüseyin, Ümit Milli Takım'da; Arda da U19'da." dedi.

"BİZ BU YABANCI İŞİNİ PEK BECEREMEDİK"

Ağaoğlu, "Biz Trabzonspor olarak bu yabancı işini pek beceremedik. Bizim altyapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularla, ihtiyaç duyduğumuz mevkilerde kendi ülkemizden oraya monte edeceğimiz oyuncular, çok tecrübeli isimler, bizim gençlerimize bunu aktaracak yabancı futbolcular olacak. İçeride bu görüşü veren Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor, Bursaspor vardı. Mecnun Otyakmaz başkan düşüncesini ifade edemeden çıkmak zorunda kaldı, bir de Göztepe var. Diğer kulüplerimiz mevcut yabancı sınırının devam etmesini istediler. Bizim görüşümüzle ilgili karar çıksın veya çıkmasın, biz kendi politikamızı uygulayacağız. Burada hiçbir şekilde haksız rekabet sıkıntısı yok. Bu konuda da çok dirençli olmayacağımızı da ifade ettim, ama Trabzonspor Kulübü'nün yabancılarla alakalı politikası bu. Altyapı fonunun artırılması yönünde bir gündem maddesi daha vardı. Bu önemli bir konu. Altyapıdan oyuncuları 52 bin seyirci önünde sahaya sürmek ile yabancı futbolcularla oynamak arasında bir fark olması lazım" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA