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Ağapark, Aliağaspor FK ile hizmet verecek

Aliağa Belediyesi tarafından 170 dönümlük alan üzerine inşa edilen mavi bayraklı Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri, Aliağaspor Futbol Kulübü Derneğine devredildi.

31.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:50 Ağapark, Aliağaspor FK ile hizmet verecek
Belediyesi tarafından 170 dönümlük alan üzerine inşa edilen mavi bayraklı Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri, Aliağa Kulübü Derneğine devredildi.

Mavi bayraklı plajı, güney sahillerini aratmayan kumsalı, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, spor ve dinlenme alanları ile yaz aylarında günübirlik tatilcilerin vazgeçilmez adresi olan Ağapark, Aliağa Belediyesi ve şehrin takımı olan Aliağaspor Futbol Kulübü Derneği ile yapılan protokolle Aliağalılara hizmet verecek. Aliağa halkının her zaman her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Aliağaspor Futbol Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, Ağapark'ı kurumsal olarak Aliağa'ya ve Aliağalılara yakışan bir yer yapacaklarını söyledi.

"Altyapı olmazsa olmazlardan"

Ağapark'ın sosyal imkanlarının yanı sıra yıl içerisinde gerçekleştirilecek kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri ile bölge halkına hizmet edeceğini ifade eden Önal, "Amacımız Ağapark gibi güzide bir tesisi daha iyi sosyal olanaklara kavuşturup Aliağa halkının da bundan en iyi şekilde faydalanmasını sağlamaktır. Ağapark tesisleri sayesinde aynı zamanda şehrimizin takımı olan Aliağaspor FK'ya da katkı sağlamak istiyoruz. Spora ve sporcuya olan desteklerinden dolayı belediye başkanımız Serkan Acar'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Futbolda özellikle altyapıya önem vererek geleceğe dönük bir takım oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Önal, "Futbolda başarı için altyapı olmazsa olmazlardandır. Altyapımız ne kadar güçlü olursa, Aliağa'nın gençlerine, çocuklarına ne kadar değer verirsek, ne kadar şans tanırsak başarı işte o zaman kalıcı olacaktır" diye konuştu. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Futbol, Aliağa, Güncel

Kaynak: İHA

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