Ağar: "Türk-İş Genel Başkanı Atalay yanlış anlaşıldı"

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a yönelik eleştirilere, "Genel başkanın yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü toplantıda işçilerimiz açısından alabileceğimiz en iyi rakamı aldık" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında 12 Ağustos Pazartesi günü, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda bir araya geldi. Hükümet ile Türk-İş, ücreti 3 bin 500 liranın altında olan kamu işçisine 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı içinse yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılması konusunda anlaşmaya vardı.



"Genel başkanın yanlış anlaşıldığını düşünüyorum"



Hükümet ile Türk-İş'in sözleşmede anlaşma sağladığı sıralarda, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın "Uzasa işi karıştıracağız, en azından böyle kapattım" sözleri, kapalı olduğu sanılan mikrofona yansıdı. Bunun üzerine sosyal medyada Atalay'a büyük bir tepki olurken, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Türk-İş Adana 4. Bölge Temsilciliği'nde bir basın toplantısı düzenledi. Sendikanın ve Atalay'ın aleyhinde sosyal medyada yazılanlardan rahatsız olduklarını dile getiren Ağar, "Atalay'ın işçiyi sattığı söyleniyor. Hiçbir sendika başkanı temsil ettiği işçisini satmaz. Mikrofonun açık kalması olayında ise genel başkanın yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü toplantıda işçilerimiz açısından alabileceğimiz en iyi rakamı aldık" diye konuştu.



"Greve çıksaydık bile bir puan fazlasını alamazdık"



Toplu iş sözleşmesinin görüşmelerinin 200 günü aşkın bir süredir gece gündüz devam ettiğini ve geçtiğimiz Pazartesi günü sonuca bağlandığını belirten Ağar, "Bize teklif edilen ilk zam oranı yüzde 5 ve enflasyon farkıydı ancak biz büyük bir mücadele ile bu oranı yüzde 8 ve enflasyon farkına çıkardık. Kimse bize bu rakamı vermedi, aksine yüzde 8'i biz aldık" dedi.



İşçilerin greve gitmesi gerektiğiyle ilgili Türk-İş'e yöneltilen eleştirilere de cevap veren Ağar, "Greve gidilseydi, zam oranını yüzde 10 olarak imzalasaydık bile kaybımızı karşılayamazdık. Bu süreci macera aramadan, insanları sokağa dökmeden en az zararla aşmamız gerekiyordu. Biz de böyle yaptık ve yaptığımız işin doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü greve çıksaydık bir puan bile fazlasını alamazdık" ifadelerini kullandı.



Toplantıya, Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar ve şube temsilcileri katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA