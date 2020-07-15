Ağaran Şelesi'nde mahsur kalan 3'ü bebek 49 kişi kurtarıldı

Rize'de tatil yaptıkları Ağaran Şelalesi bölgesinde sel nedeniyle mahsur kalan 3'ü bebek 49 kişi kurtarıldı.

Rize'ye tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, gözde turizm merkezlerinden Ağaran Şelalesi'ne çıktı. Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi geçtiğimiz gün bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağmur sonucunda taşınca tatilciler otellerde ve işletmelerde mahsur kaldı. Bölgeye giden KDRK, RİKE, Çayeli Off-Road, UMKE ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için önce helikopter bekledi ama havanın sisli olmasından ötürü helikopter bölgeye iniş yapamadı. Havanın açmasını bekleyen ekipler, bugün sabah saatlerinde hava şartlarının normale dönmesi ile yola koyuldu. Açılan yola kadar yürüyen ekipler, 3'ü henüz 1 yaşında bile olmayan bebek olmak üzere mahsur kalan 49 kişiyi bölgeden indirdi.

Rize Arama Kurtarma Ekibi (RİKE) görevlisi İsmail Karaosman, "Mahsur kalanların yanına gittiğimizde helikopter bekledik ancak hava sisliydi, alamadık. Ani bir karar vermek gerekiyordu, çünkü hava yağmaya başlamıştı. 3'ü altı aylık bebek olmak üzere 49 kişi yola girdik. RİKE, Çayeli Off-Road, UMKE'den oluşan ekiple arkadaşları aldık. Alah'a şükür buraya kadar getirdik" dedi. - RİZE