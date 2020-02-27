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Ağaşe ailesinin acı günü

Gazeteci-Yazar Çetin Ağaşe ile Gazeteci Yusuf Ağaşe'nin vefat eden babası Hayati Ağaşe, son yolculuğuna uğurlandı.

27.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:33Ağaşe ailesinin acı günü
Gazeteci-Yazar Çetin Ağaşe ile Gazeteci Yusuf Ağaşe'nin vefat eden babası Hayati Ağaşe, son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci-Yazar Çetin Ağaşe ile Gazeteci Yusuf Ağaşe'nin babası 80 yaşındaki Hayati Ağaşe, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ağaşe'nin cenazesi, öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, basın mensupları, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Çetin Ağaşe, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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