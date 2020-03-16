Agatha Christie'nin romanından uyarlanan "The Pale Horse" dizisi izleyiciyle buluştu
Polisiye edebiyatın önemli isimlerinden biri olan İngiliz yazar Agatha Christie'nin kaleme aldığı "Ölüm Büyüsü" adlı romanından uyarlanan "The Pale Horse" adlı dizi, izleyicilerle buluştu.
16.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:48
Polisiye edebiyatın önemli isimlerinden biri olan İngiliz yazar Agatha Christie'nin kaleme aldığı "Ölüm Büyüsü" adlı romanından uyarlanan "The Pale Horse" adlı dizi, izleyicilerle buluştu.
BBC yapımı iki bölümlük dizi, Doğan Holding çatısı altında kurulan dijital televizyon platformu BluTV'de polisiyeseverlerin beğenisine sunuluyor.
Dizinin senaryosunu 1970'li yıllardan beri baskısı bulunmayan "Ölüm Büyüsü" adlı kitabından uyarlayarak Sarah Phelps yazdı.
Yönetmen koltuğuna Leonora Lonsdale'nin oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda ise Rufus Sewell, Kaya Scodelario ve Sean Pertwee gibi isimler yer alıyor.
Dizide, 1961 yılındaki Londra'da ölmüş bir kadının ayakkabısının içinde bulunan bir isim listesiyle başlayan gizemli olaylar anlatılıyor.
BluTV'de aynı zamanda Agatha Christie uyarlamalarından olan "Abc Murders" ve "The Ordeal By Innocence" dizileri de yer alıyor.
BBC yapımı iki bölümlük dizi, Doğan Holding çatısı altında kurulan dijital televizyon platformu BluTV'de polisiyeseverlerin beğenisine sunuluyor.
Dizinin senaryosunu 1970'li yıllardan beri baskısı bulunmayan "Ölüm Büyüsü" adlı kitabından uyarlayarak Sarah Phelps yazdı.
Yönetmen koltuğuna Leonora Lonsdale'nin oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda ise Rufus Sewell, Kaya Scodelario ve Sean Pertwee gibi isimler yer alıyor.
Dizide, 1961 yılındaki Londra'da ölmüş bir kadının ayakkabısının içinde bulunan bir isim listesiyle başlayan gizemli olaylar anlatılıyor.
BluTV'de aynı zamanda Agatha Christie uyarlamalarından olan "Abc Murders" ve "The Ordeal By Innocence" dizileri de yer alıyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Agatha Christie, Doğan Holding, BluTV, Kültür Sanat
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