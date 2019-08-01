Agave bitkisi Gemlik'te çiçek açtı

Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, yaşadığı süre boyunca yalnız bir kez çiçek açan agave bitkisi çiçek açtı.
Gemlik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından eski diş hastanesi bahçesine dikilen agave bitkisi çiçeklendi.
Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan ve yaşadığı sürede sadece bir kez çiçek açtığı bilinen bitki, halk arasında "sabır otu" olarak biliniyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan ve koruma altında bulunan bitki yaklaşık 100 yıl yaşıyor ve çiçek açtıktan sonra dökülen tohumlarıyla yeniden filizleniyor.