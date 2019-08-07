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Ağbaba'dan Malatya SMMMO'ya ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını (SMMMO) ziyaret etti.

07.08.2019 16:13 Ağbaba'dan Malatya SMMMO'ya ziyaret
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını (SMMMO) ziyaret etti.
Ağbaba, bir süre önce yapılan seçimle oda başkanlığına seçilen Nuh Boyraz ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.
Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağbaba, yenilenen İstanbul seçimleri dolayısıyla geç bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirtti.
Kentteki tüm sorunları olduğu gibi meslek gruplarını da yakından takip ettiklerini belirten Ağbaba, Boyraz ve diğer çalışanların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Malatya'da bütün yatırımların durduğunu savunan Ağbaba, kentte yapılacak tüm çalışmaların takipçisi olacaklarını ifade etti.
Yapımı devam eden Kuzey Çevreyolu'nun Ağustos ayında açılacağıyla ilgili söz verildiğini dile getiren Ağbaba, yolun ancak yüzde 6'sının tamamlandığını ileri sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Malatya, Politika

Kaynak: AA

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