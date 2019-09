AGC Başkanı Şener, TGF Başkanlar Konsey yoplantısına katıldı

AYDIN (İHA) – Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener, Sivas 'ta gerçekleştirilen Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 59. Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı.59. Başkanlar konseyine, TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca'nın yanı sıra TGF'nin yönetim kurulu üyeleri, Basın Vakfı yöneticileri, Türkiye'nin 65 İlinden cemiyet Başkanları ve yöneticileri katıldı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca'nın başkanlık ettiği heyet, ilk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.Başkan Karaca ziyaretinde, "Biz Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak öncelikle meslektaşlarımızın sorunlarını çözmeye yönelik olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sivas kongresinin 100'üncü yılında 100'ün üzerinde gazeteciyle Sivas'ta olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.Sivas Valisi Salih Ayhan da yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen gazetecileri bu anlamlı günde ağırlamaktan son derece mutlu olduk. Umarım şehrimizi beğenirsiniz ve yapacağınız toplantı verimli geçer" dedi.Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyet daha sonra Sivas belediye başkanı Hilmi Bilgin'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili ve TGF Denetleme kurulu üyesi Hakan Sezerer'in de bulunduğu heyeti ağırlayan Başkan Bilgin, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.TGF heyeti daha sonra Sivas Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mustafa Eken, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız'ı ziyaret etti. Heyet ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi'nin kampüsünü gezerek, Türkiye'de ilk kez hizmet vermekte olan 15 Temmuz Diş kliniğinin çalışmalarını izledi.TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, "Az önce Sivas belediye başkanı, 'Anadolu basınının hali ne olacak?' dedi. Ben de cevap verdim; Anadolu basını batıyor. Evet, Anadolu basını gerçekten batıyor. Güvensiz ve şantaj gazetelerin türemesi ve onları önleyemememizden dolayı bu işi gerçekten yapan arkadaşlarımız büyük mağduriyet yaşıyor. 3 ay önce söyledim. 2019'da en az 250 gazete kapanacak diye. Ne yazık ki bu sayı daha şimdiden 50'ye ulaştı" diye konuştu.Karaca, Sivas belediye başkanını Sivas'taki yerel gazetelere destek vermeye de davet ederek, "İzmir'deki gazete sahiplerinin başvurusu ile meclis kararları resmi ilan olarak gazetelerde yayınlanmaya başladı. Tüm illere yaymaya çalışıyoruz, Anadolu basınına destek olmaya davet ediyoruz. Sivas belediye başkanını da Sivas'taki gazetelere destek vermeye davet ediyoruz" dedi.Karaca sözlerini şöyle tamamladı: "Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sultanlar şehrinde ve bu mutlu günde bizi ağırladıkları için Sivas Gazeteciler Cemiyeti'ne, sayın Valimize, belediye başkanımıza, rektörümüze, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum."Sivas Valisi Salih Ayhan da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından Sivas'a gelen cemiyet başkanları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı.Vali Ayhan, basının önemine değinerek, "Kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını vatandaşa aktarılması noktasında basın çok önemli. Sizin çok özel görevleriniz var. Bunu, objektif ve samimi bir şekilde, duygularınızı karıştırmadan yaparsanız herkes size saygı duyar ve destekler. Biz de işini iyi yapan arkadaşların her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu."Basın, yükümüzün yüzde 50'sini alıyor"Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kararların alındığı şehirde sizleri ağırlamaktan mutluyuz. Basın, görevini layıkıyla yaptığında siyasetçinin de idarecilerin de yükünü yüzde 50 alıyor. Yaptığımız hizmetlerin olumlu olumsuz taraflarını görebiliyoruz. İşini düzgün yapan gazeteciler sayesinde yükümüz azalıyor. Böyle gazeteleri her kuruluş destekler, desteklemeli. Vatandaşın gerçek haber alma hakkını savunan onurlu basın mensuplarını her zaman destekledik, desteklemeye devam edeceğiz" dedi.Cumhuriyet Üniversitesi ile ilgili bilgi veren Rektör Yardımcısı Ahmet Alim ise, üniversitelerinde 60 bin öğrencinin öğretim gördüğünü söyledi. Alim, 20 bin kapasiteli öğrenci yurdu bulunduğunu ifade ederek en üst seviyede hizmet verdiklerini kaydetti. Alim ayrıca TGF heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili ve TGF Denetleme Kurulu üyesi Hakan Sezerer de, 100'üncü yılda 100'ün üzerinde gazeteciyi Sivas'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, etkinliğe destek veren protokol üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.AGC Başkanı Semra Şener: Sivas'ta gerçekleşen TGF 59. Başkanlar Konseyi'nde, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıldönümü münasebetiyle Sivas Valisi Salih Ayhan'a gönderdiği Aydın'ın yöresel ürünlerinden oluşan bir hediye paketini takdim etti. Vali Köşger'in gönderdiği pakette yöresel ürünlerden kuru incir, zeytinyağlı incir, zeytinyağı, künar ve kestane yer aldı. - AYDIN