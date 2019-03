Agco, Yeni Balya Makinesi ve Ödüllü Traktör Serisiyle Konya Tarım Fuarı'nda

Kaynak: İHA

AGCO, yeni balya makinesi ve ödüllü traktör serisiyle Konya Tarım Fuarı'ndaFuar açılışında 1 milyon 700 bin liralık traktör satın aldıKONYA - AGCO'nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson'un yeni MF RB serisi silindirik balya makinesi, Konya Tarım Fuarı'nda ilk kez çiftçiler ile buluştu. Bir tarım üreticisi ise fuarın açılışında 1 milyon 700 bin liralık traktör satın aldı. Massey Ferguson, Konya Ticaret Odası'nın Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi"nde 19-23 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye'nin en büyük tarım fuarlarından biri olan Konya Tarım Fuarı'na, yeni ve ödüllü ürünleriyle katıldı. AGCO'nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson'un MF RB serisi silindirik balya makineleri fuarda ilk kez ülke çiftçileri ile de buluştu. Ot ve sap balyalama sırasında maksimum besin öğesi içeren en iyi kalitede ürünü elde etmek için çok sayıda işlemi birleştirerek zaman ve yakıt tasarrufu sağlayan değişken odalı yeni balya makinesi hızlı ve etkili bir balyalama imkanı sunuyor.Massey Ferguson'un "2019 Yılının Traktörü" ödülünü alan serisi de fuardaMassey Ferguson'un, Paris SIMA Tarım Fuarı'nda "2019 Yılının Makinesi" seçilen MF 7719 S traktör modelinin dahil olduğu ürün serisi de Konya Tarım Fuarı'nda yer aldı. Kullanıcıya somut faydalar sağlayan modern, uygun maliyetli ve kullanımı kolay MF 7700 serisi traktörler, sürekli geliştirilen teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor. Türkiye'de kendi segmentinde en çok beğenilen ve tercihen edilen bir traktör serilerinden olan MF 7700 serisi, özellikle, büyük ölçekli çiftçiler, tarım işletmeleri ve tarımsal müteahhitlerin ilk aklına gelen traktör modeli konumunda. Bu seri, 140 ila 255 beygir gücü arasındaki modelleri çok geniş yelpazedeki çiftçilere çözümler sunuyor.Konya Fuarı'na her sene katıldıklarını ve önem verdikleri fuarların başında geldiğini söyleyen, Massey Ferguson Ülke Satış ve Pazarlama Müdürü Mete Has, "Genellikle de yeni ürünlerle lansmanlarla hem de yeni yıla girişte tarih olarak da çok önemli bir yeri var. Lansmanını yaptığımız ve o yıl boyunca da tanıtacağımız en yeni ürünleri sergilediğimiz bir fuar. Kalitesiyle, profesyonel organizasyon şekliyle de önemli fuarların başında geliyor. Avrupa standartlarına yakın bir fuar organizasyonu var. Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da olabildiğince en yeni ürünlerimizi göstermek istedik. Dünya ile aynı anda Türkiye'ye sunuyoruz. Çünkü Massey Ferguson olarak şu ana kadar silindirik balya makinasını Türkiye'ye getirmemiştik. Bu yıl 4160 olarak yeni bir modelimiz var, ayrıca bunun sabit odalı modeli de var. Bu iki modeli de tanıtıyoruz. Bu fuara değişken odalıyı makinemizi koyduk, çünkü değişken odalı çiftçinin istediği ihtiyaca göre, stoklama kapasitesine göre, o anki mahsulüne göre çapını en küçüğünden büyüğüne otomatik ayarlayabildiği ve daha çok tercih edilen bir model. Massey Ferguson'un dünyada tanıttığı en yeni ürünlerinden bir tanesi bu. Bunu da Türkiye'de sunmak istedik" ifadelerini kullandı."Hem stoklaması çok uygun, hem nakliyesi daha kolay"Mete Has, "Gelişen pazarda özellikle hayvancılık ve yem mekanizasyonunda gelişen trendlerle kare dediğimiz prizmatik balyadan silindirik balyaya doğru bir dönüş var. Çünkü dünyada silindirik balya tercih ediliyor. Türkiye'de geleneksel olarak maalesef kare balya veya büyük prizmatik balyalar kullanılıyor. Çünkü hem stoklaması çok uygun hem nakliyesi daha kolay. Çiftçinin de işine geliyor. Fakat bakıldığında verim anlamında daha kaliteli ürün anlamında silaj uzun vadede daha gayretli olması açısından da silindirik balya tarım ve hayvancılık işletmeleri tarafından daha çok tercih ediliyor. Tabi bu balya makinasına uygun traktörlerimiz de var. Ekim ayında Bursa'da ilk gösterimini yaptık. Arkasında da burada Konya fuarında lansmanını yaptığımız 5700 serisinin dyna4 şanzımanlı olan en yeni modelimizi sunuyoruz. Dyna4 dediğimiz 16 ileri-16 geri, yarı otomatik şanzıman. Orta segmentte bu tip bir şanzımanı ilk sunan biziz. Çünkü çiftçilerimizin çok beğendiği 5400 veya 5700'ün üst segmentteki lüks grubu traktörlerde olan bir özelliği sunmuş olduk. Orta sınıf segmentte, daha çok sayıda çiftçinin ulaşabileceği ekonomideki bir seride bunu sunmuş olduk. Balya makinasını aldığınızda bu model 100-110 beygirlik bir 5700 serisi de edindiğinizde bir set olarak da hem konforlu ve kaliteli hem de, klimalı özel kabiniyle ve yarı otomatik şanzımanıyla kusursuz bir sürüş keyfine sahip bir traktöre sahip olacaksınız. Arkasında da balya makinasıyla çok verimli bir balyalama, otları toplama ve yine istifleme şeklinde bir zincirin halkasını tamamlamış olacaksınız. Hem zamandan, hem yakıttan hem de bu gibi kazançların yanında biraz da konfor kazanmış olacaksınız" dedi.Öte yandan, fuarın ilk gününde bir tarım üreticisi Adem Canlı ise yaklaşık liste fiyatı 1,7 milyon TL olan 405 beygir gücündeki Massey Ferguson 8740 S model traktör satın aldı.