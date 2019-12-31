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AGD'den Mekke'nin Fethi Programı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Batman Şubesi, Mekke'nin Fethi Programı düzenledi.

31.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:32 AGD'den Mekke'nin Fethi Programı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şubesi, 'nin Fethi Programı düzenledi.
AGD Batman Şubesi tarafından Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Batman Şubesi Başkanı Lokman Özkan, yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethinin önemine dikkat çekti.

Daha sonra Mekke'nin fethi ile ilgili konferansa geçildi.
Programa, İl Müftüsü Turgut Erhan, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Fırat, HÜDA PAR Merkez İlçe Başkanı Mehmet Şerif Durmaz, ASKON Batman Şube Başkanı Selman Nasıroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Gençlik Derneği, Batman, Mekke, Güncel

Kaynak: AA

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