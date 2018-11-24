Agd'den Öğretmenler Günü Kutlaması

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:02



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:02

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.İriş mesajında, toplumun yetişmesinde öğretmenlerin büyük rolünün olduğunu belirtti.Toplumun yetişmesinde ve gelişmesinde canla başla çalışan tüm eğitim camiasını gönülden tebrik ettiğini aktaran İriş, şunları kaydetti:"Öğretmenlerimiz içerisinde bulundukları hiçbir olumsuzluğa aldırış etmeden, öğrencileri arasında hiçbir ayırım yapmadan, onların gelişimine katkıda bulunmak, karakter sahibi, çalışkan ve üretken nesiller yetiştirmek için çaba sarf etmektedir. Bu özverili çalışmalarından dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."