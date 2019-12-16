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AGD'den "Siyer-i Nebi Yarışması"

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Siyer-i Nebi yarışmasının yedincisi gerçekleştirdi.

16.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:20AGD'den
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Siyer-i Nebi yarışmasının yedincisi gerçekleştirdi.
AGD Şube Başkanı Baki Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmanın genelinde gerçekleştirildiğini belirtti.
Yarışmaya yoğun ilgi gösterildiğini vurgulayan Coşkun, amaçlarının Peygamber Efendimizin hayatının gençlerin hafızalarında yer bulması ve yol gösterici olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.
Coşkun, "Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatını gençlerimize öğretmek hususunda çalışma ortaya koymak bizler için tarifsiz bir sevinç kaynağıdır. Gençliğimizin zihinlerinin her türlü argümanlarla zehirlenmeye çalışıldığı böyle bir zamanda, efendimizi tanımak, tanıtmak ve örnek alınmasına vesile olmak hayırların en büyüklerindendir. " ifadelerini kullandı.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri, 31 Aralık'ta Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek olan "Mekke'nin Fethi" programında verilecek.

Anadolu Gençlik Derneği, Baki Coşkun, Türkiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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