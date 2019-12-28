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AGD Gebze'den Başkan Büyükgöz'e ziyaret

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gebze İlçe Başkanı Mehmet Coşkun, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyaret etti

28.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:58 AGD Gebze'den Başkan Büyükgöz'e ziyaret

Türkiye genelinde "Sevgi ve Kardeşliğin Teminatıyız" sloganıyla ülkenin en büyük gençlik organizasyonlarından birisi olan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şube'sinin Başkanı Mehmet Coşkun ve ilçe yöneticileri Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyaret etti.

"BAŞKANIMIZI MEKKE'NİN FETHİNE DAVET ETTİK"

AGD Gebze Şube Başkanı Coşkun, gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında Belediye Başkanı Büyükgöz'e kısa bir bilgi verdi. Başkan Coşkun, ülkenin en büyük gençlik hareketi olduklarının altını çizerek, "Kaşif programlarımızdan, eğitim kamplarımızdan, 31 Aralık 'nin fethi programlarımızdan bahsettik. Sayın Başkanı 31 Aralık akşamı programımızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirterek davet ettik. Bundan sonra ki gençlere yönelik çalışmalarda Belediye ile nasıl koordineli ve kontak halinde olabiliriz bunun değerlendirmesini yaptık" dedi. Belediye Başkanı Büyükgöz'de gerçekleşen ziyaretten son derece memnun kaldığını ifade ederek, gençlere yönelik çalışmalara her zaman destek olmaya çalışacaklarını bu ülkenin geleceğine bir taş koymak için emek sarf edenlerin her zaman yanında olduklarını söyleyerek çalışmalarında AGD Gebze şubesine başarılar diledi.


Anadolu Gençlik Derneği, Zinnur Büyükgöz, Mekke, Gebze, Güncel

Kaynak: Bültenler

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