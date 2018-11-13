AGD'li Öğrenciler Keşfe Çıktı

Program hakkında bilgi veren Ortaöğretim Komisyonu Başkanı Mustafa Kır "Bu tip gezi ve sportif faaliyetlerle öğrencilerin çevresini keşfetmesi, doğayla kaynaşması ve yeteneklerini artırmasını hedefliyoruz. Bu programları yaptığımız öğrencilere 'Kaşif' diyoruz. Kısaca çevreyi, doğayı, evreni ve insanlığı keşfetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

KAŞİF GRUBU NEDİR, NE YAPAR?

"Kaşif Grupları" Anadolu Gençlik Derneği'nin ortaokullar komisyonun yeni dönemdeki çalışmasıdır. Bu program çerçevesinde öğrenciler haftalık olarak toplanıyor 'Keşif Dergisi' okunuyor ve metin tahlili yapılıyor. Ayrıca doğa gezileri ve spor aktiviteleri düzenleniyor.