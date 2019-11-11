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AGD üyeleri Bangladeş'teki idam kararlarını protesto etti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Bangladeş'teki idam kararlarını protesto etti.

11.11.2019 23:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:04
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, 'teki idam kararlarını protesto etti.
Bangladeş İstanbul Başkonsolosluğunun Üsküdar Beylerbeyi'ndeki binası önünde toplanan AGD üyesi yaklaşık 300 kişi, Bangladeş Cemaati İslami Genel Sekreteri Azharul İslam'a verilen idam cezasına tepki gösterdi.
protesto etti.
Grup adına bir basın açılaması yapan Üsküdar AGD Başkanı Kazım Cihat Kılıçarslan Yaşanan züulmun ve idam kararlarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, Dost ve müttefik Bangladeş'te hükümetin muhaliflere uyguladığı tutum ve baskılar kabul edilemez. Bağımsız ve tarafsız olduğu söylenemeyecek yargının verdiği idam kararları yeni hukuksuzluklara haksızlıklara yol açmaktadır. Bangladeş'te yüksek mahkeme 31 Ekim'de Cemaati İslami genel sekreteri Azharul İslam hakkında idam kararı almıştır. Bu karar ile birlikte İslam idam edilecek 7. Cemaati İslam lideri olacaktır. Bu zulm kabul edilemez" dedi.
Polisin konsolosluk önünde aldığı geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen protesto eylemi basın açıklamasının ardından olaysızca dağıldı.
AGD üyeleri Bangladeş'teki idam kararlarını protesto etti

Bangladeş, Güncel

Kaynak: AA


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