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Agd üyeleri bangladeş'teki idam kararlarını protesto etti

Haber-Kamera: Mertcan ÖZTÜRK -İSTANBUL DHAAnadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Bangladeş'teki idam kararlarını protesto etti.

12.11.2019 00:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:51
Haber-Kamera: Mertcan ÖZTÜRK -İSTANBUL DHA
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, 'teki idam kararlarını protesto etti.
Bangladeş İstanbul Başkonsolosluğunun Üsküdar Beylerbeyi'ndeki binası önünde toplanan AGD üyesi yaklaşık 300 kişi, Bangladeş Cemaati İslami Genel Sekreteri Azharul İslam'a verilen idam cezasına tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan Üsküdar AGD Başkanı Kazım Cihat Kılıçarslan, idam kararlarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti
Bağımsız ve tarafsız olduğu söylenemeyecek yargının verdiği idam kararları yeni hukuksuzluklara, haksızlıklara yol açmaktadır. Bangladeş'te yüksek mahkeme 31 Ekim'de Azharul İslam hakkında idam kararı almıştır. Bu karar ile birlikte İslam idam edilecek Bu zulüm kabul edilemez.
Polisin konsolosluk önünde aldığı geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen protesto eylemi, basın açıklamasının ardından sona erdi.
Agd üyeleri bangladeş'teki idam kararlarını protesto etti

Bangladeş, Güncel

Kaynak: DHA


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