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AGED'den sokak toplayıcılarına destek

Koronavirüs salgını nedeniyle günlük yevmiyelerini kağıt toplayarak kazanan sokak toplayıcıların yaşadığı mağduriyeti gidermek için Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED), gıda desteği kampanyası başlattı.

28.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:23
AGED'den sokak toplayıcılarına destek
Koronavirüs salgını nedeniyle günlük yevmiyelerini kağıt toplayarak kazanan sokak toplayıcıların yaşadığı mağduriyeti gidermek için Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED), gıda desteği kampanyası başlattı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı dünyada her sektör ve toplumun her kesimi gibi geri dönüşüm sistemi de zor günler geçiriyor. Bu zorlukta en büyük mağduriyetlerden bir tanesi de günlük yevmiyelerini kağıt toplayarak kazanan sokak toplayıcıları yaşıyor. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED), salgın nedeniyle çoğu yerin kapanmasıyla birlikte karton bulamayan sokak toplayıcılarına yardım eli uzattı. Dernek,

toplayıcıların mağduriyetini bir nebze giderebilmek adına gıda desteği kampanyası başlattı.

"Dernek olarak zor durumda olan sokak toplayıcılarına yardım etmeyi kendimize vazife edindik"

Ülke içerisinde geri kazanılan 3.2 milyon ton kağıt olduğunu ve bunu yaklaşık yüzde 20'sinin (600-700 bin ton) sokak toplayıcıları sayesinde ekonomiye kazandırıldığını belirten AGED Genel Müdürü Osman Kaytan; "Biz her zaman sokak toplayıcılarının sektörün önemli bir paydaşı olduğunu ve sokak toplayıcılarının bir meslek grubu olarak tanınması gerektiğini savunduk. Sokakta faaliyet göstermeleri nedeniyle her türlü riske açık olan bu kesime özellikle sağlık güvencesi sağlanması gerekiyor. Toplama yaptıklarında para kazanabilen ve çeşitli nedenlerle toplama yapamadıklarında ise hiçbir geliri olmayan bu insanların bugün toplum yararına yapılan çağrılara uyarak evde kalmaları ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Biz kağıt sanayini temsil eden bir dernek olarak zor durumda olan sokak toplayıcılarına yardım etmeyi kendimize vazife edindik. Bir sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek her seferinde göz ardı edilen dezavantajlı bir gruba yardım eli uzatmış olacağız, aynı zamanda da ülkemizin seferber edildiği 'Evde kal Türkiyem' kampanyasına da katkı sunmuş olacağız. Bu kapsamda gücümüz yettiğince yardımlarımızı sürdüreceğiz." şeklinde açıklamalarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Dönüşüm, Ekonomi

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