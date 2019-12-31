AGİ 2020 ne kadar oldu? 2020 Asgari ücret miktarı - Net, brüt asgari ücret tutarları

2020 AGİ ne kadar oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dört toplantının ardından 2020 yılında işçinin alacağı en düşük asgari ücret miktarlarını açıkladı. Bunun üzerine Asgari Geçim İndirimi bekar çalışan için 220 lira 73 kuruş şeklinde belirlendi. En düşük asgari ücret ise net 2 bin 324 TL olarak halka sunuldu. İşte, 2020 asgari ücret miktarları ile AGİ oranları...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADARI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği asgari ücret tutarı 2 bin 324 TL şeklinde açıklandı. 1 Ocak 2020 tarihinde işleme koyulacak olan asgari ücret miktarı brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş. Buna göre asgari ücret tablosu şöyle olacak:

Brüt Ücret - 2.943,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı - 412,02 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı - 29,43 TL

Gelir Vergisi Matrahı - 2.501,55 TL

Gelir Vergisi - 375,23 TL

Damga Vergisi - 22,34 TL

Kesintiler Toplamı - 839,02 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) - 220,73 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) - 2.324,70 TL

AGİ NE KADAR? AGİ NEDİR?

Bir dönem fişleri iş yerlerine iade ederek karşılığında vergi iadesi alımı yapılıyordu.Bunun yerine artık AGİ yani Asgar Geçim İndirimi uygulaması getrildi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, vergi dairelerine AGİ kadar daha az ödüyorlar. Hesaplanan AGİ de çalışana net ücretlerine ilaveten ödeniyor. AGİ'nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

Buna göre 2020 AGİ tutarı ise şöyle:

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.324,71 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.368,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.401,96 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.324,71 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.357,81 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.390,92 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.457,14 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.479,21 TL