13.06.2019 23:54
Haberler»Güncel » Haber

Ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü

Ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeni ile şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Camuzluk Mahallesi'nde Cengiz Doğan'ın ağıla ise yıldırım düştü. Ağıldaki 24 keçi öldü. Yıldırım düşmesinin ardından ağıla koşan Doğan, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Doğan'ın haber vermesi üzerine Andırın İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri ağılda incelemelerde bulundu.


- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
Andırın, Kahramanmaraş, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:34 Karabük'te sel
00:31 Trump, Basın Sekreteri Sanders'in Beyaz Saray'dan ayrılacağını duyurdu
00:31 Servisçilerden tahdit kutlaması
00:31 SERVİSÇİLERDEN TAHDİT KUTLAMASI
00:31 Hakkari'de şehit Özatak için mevlit okutuldu
00:28 "Fas'ın tutumlarını kendi kurum ve organları belirler"
00:27 Bebek bekleyen çift muayeneden dönerken kazada yaralandı
00:26 Gaziosmanpaşa'da kahvehanede vurulanlardan biri hayatını kaybetti
00:26 SERVİSÇİLERDEN TAHDİT KUTLAMASI
00:24 Çaykur Rizespor Başkanı: Vedat Muriqi, Galatasaray'ı istiyor
00:23 Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı... O anlar kamerada
00:22 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 7. gün: Avustralya geriye düştüğü maçta Brezilya'yı yendi
00:20 Bebek bekleyen çift muayeneden dönerken kazada yaralandı
00:20 Karabük'te sel