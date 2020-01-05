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Ağın'da konser

Ağın'da konser programı düzenlendi.

05.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:10 Ağın'da konser
'da konser programı düzenlendi.
Ağın Belediyesince Ağın Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Konferans Salonunda düzenlenen konserde Cengiz Yurtseven çok sayıda türkü seslendirdi.
Belediye başkanı Ali Uslu, yazın bir çok sosyal aktiviteye sahip ilçeyi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çabaladıklarını belirterek, "Bundan böyle kış halk konserlerimizi geleneksel hale getireceğiz, her yıl konserlerimiz devam edecek." dedi.
Üç saat süren konserde izleyiciler keyifli anlar yaşadı.
Konseri Malatya Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da izledi.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Ağın, Güncel

Kaynak: AA

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