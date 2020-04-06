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Ağır Ceza Mahkeme Başkanı ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcısından rektöre ziyaret

Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Muhammed Göktaş ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

06.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:48
Ağır Ceza Mahkeme Başkanı ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcısından rektöre ziyaret
Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Muhammed Göktaş ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette ikili Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanana Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretleri için Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Muhammed Göktaş ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan'la teşekkür eden Rektör Beydemir, kendilerine üniversitenin anı tabağını hediye etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Güncel
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