Ağır hasarlı 8 katlı binada mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Elazığ'da, depremde ağır hasar gören 8 katlı binada mahsur kalan kedi ile 2 yavrusu, vinç ile kurtardı.

31.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:16
Elazığ'da, depremde ağır hasar gören 8 katlı binada mahsur kalan kedi ile 2 yavrusu, vinç ile kurtardı.
Rüstempaşa Mahallesi'nde, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gören 8 katlı binanın yıkım çalışması esnasında çalışanlar, binanın en üst katında bir kedi ile 2 yavrusunun bulunduğunu fark etti.
Yavruların zarar görmemesi için yıkıma ara veren ekip, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, binanın yıkılma riski bulunması nedeniyle hayvanlara müdahale edemedi.
Anne kedi ile yavrularının aşağı inmesi için yaklaşık 4 saat bekleyen ekiplerin çabası da boşa çıktı.
Bunun üzerine ekiptekiler, vinç sepetine binerek binanın en üst katındaki anne kedi ile iki yavrusunu kurtarmayı başardı. Süt ve mama verilen kediler daha sonra doğal ortama salındı.
Binanın yıkım çalışmalarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde sürdürdüklerini belirten firma temsilcisi Fatih Köse, "Binada kedileri fark ettik. Kedileri kurtarmak için yıkımı durdurduk ve 4 saat boyunca çaba sarf ettik. Çok şükür kendi çabamız ile hayvanları kurtararak doğal ortamlarına saldık." dedi. Ağır hasarlı 8 katlı binada mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Elazığ, Güncel, Haber

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