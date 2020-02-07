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Ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir binanın kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.

07.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:03
'da, merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir binanın kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.
Kent merkezindeki Caddesi'nde bulunan 6 katlı Atmaca Apartmanı'na, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporunun verilmesinin ardından, bina sakinlerinin başlattığı tahliye işlemi tamamlandı.
Bölgeye sevk edilen iş makineleri geniş güvenlik önlemleri altında binayı kontrollü şekilde yıkmaya başladı.
Yıkım sırasında polis ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.
Ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor

Malatya, Sivrice, Elazığ, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


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