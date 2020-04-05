Ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılıyor.
05.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:48
Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'ndeki 3 katlı özel öğretim kursu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesi sonrası boşaltıldı.
Bina, güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yıkıldı.
Kentteki hasarlı binaların yıkım işlemlerinin süreceği belirtildi.
Kaynak: AA
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