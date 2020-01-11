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Ağır hasarlı binalarının yıkılmaması için direndiler (2)

'ACIMIZA YÜZ DÖNMESİNLER'Kentte yaşanan sağanak sonrası duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve çökme tehlikesine karşı boşaltılan Ali ve Hatun Tik çiftinin evi, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

11.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:06Ağır hasarlı binalarının yıkılmaması için direndiler (2)

'ACIMIZA YÜZ DÖNMESİNLER'

Kentte yaşanan sağanak sonrası duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve çökme tehlikesine karşı boşaltılan Ali ve Hatun Tik çiftinin evi, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Evlerinin yıkılmasının ardından sokakta kaldıklarını ve geceyi akrabalarında geçirdiklerini söyleyen Hatun Tik, Belediye Başkanı Soner Çetin'in mağduriyetlerini gidermek adına kendilerine söz verdiklerini söylemesi üzerine, acılarının biraz olsun dindiğini belirtti. Evinin yağış sonrası bir anda bu hale geldiğini kaydeden Tik, eşyalarının birçoğunu kurtaramadığını, maddi ve manevi olarak çöküş yaşadıklarını söyledi. İki çocuğunun üniversite okuduğunu ve evlerinin yıkılmış halini henüz görmediklerini dile getiren anne, "Yüreğimiz yanıyor. İnsanın evinin bu hale gelmesi o kadar acı ki. Duyarlı insanlarımıza sesleniyorum. Acımıza yüz dönmesinler. Belediye başkanım söz verdi. Allah ondan razı olsun. Sözünü tutacağını biliyoruz" dedi. Yakın zamanda beynindeki tümörden dolayı ameliyat olduğunu ve çalışamadığını belirten Ali Tik ise tek isteklerinin evlerinin tekrar yapılması olduğunu ifade etti.

Can ÇELİK/ADANA,



Soner Çetin, Çukurova, Güncel

Kaynak: DHA

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