Ağır hasarlı evlerin kontrollü şekilde yıkımı devam ediyor
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, 24 Ocak'ta, Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü şekilde yıkılıyor.
26.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:25
Malatya 'nın Doğanyol ilçesinde, 24 Ocak'ta, Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü şekilde yıkılıyor.
Doğanyol ilçe merkezinde bulunan İshak Mahallesi'nde Yaşar Tepe'ye ait ev, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesi sonrası boşaltıldı.Ev, güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yıkıldı.
İlçedeki hasarlı binaların yıkım işleminin süreceği belirtildi.
Doğanyol ilçe merkezinde bulunan İshak Mahallesi'nde Yaşar Tepe'ye ait ev, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesi sonrası boşaltıldı.Ev, güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yıkıldı.
İlçedeki hasarlı binaların yıkım işleminin süreceği belirtildi.
Kaynak: AA