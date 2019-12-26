Haberler » Güncel » Ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı (2) - Haber

Ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı (2)

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir okulun bulunduğu bölgede yayılan ağır kokudan etkilenen yaklaşık 30 öğrenci, hastanelerde tedavi altına alındı.

26.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:10
'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir okulun bulunduğu bölgede yayılan ağır kokudan etkilenen yaklaşık 30 öğrenci, hastanelerde tedavi altına alındı.
Özlüce Mahallesi'ndeki Meral-Muammer Ağım Ortaokulunun bahçesinde kokuyu hisseden bazı öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi.
Çocukların rahatsızlanması üzerine okula polis, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Şehir hastanelerine kaldırılan yaklaşık 30 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası bir süre bahçede bekleyen öğrenciler, daha sonra sınıflara alındı.
Ağır kokunun kaynağının tespit edilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.
Ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı (2)

Bursa, Polis, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12   Denizli Valiliğinden özel yurttaki cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama - Haber
16:12   Çanakkale'de hava destekli narkotik operasyonunda 20 zanlı yakalandı - Haber
16:12   Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı - Haber
16:07   Fadıloğlu'ndan miniklere tebrik ziyareti - Haber
16:07   Muhtarlar Derneği Edremit'te açıldı - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
26.12.2019 16:13:07