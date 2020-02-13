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Ağır Romantik

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

13.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:26
'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.
"Ağır Romantik"
Onur Tuna, Tuvana Türkay, Altan Erkekli, Durul Bazan, Sermiyan Midyat, Semra Dinçer, Gazanfer Ündüz ve Servet Pandur'un başrollerinde oynadığı "Ağır Romantik" adlı filmi Deniz Denizciler yönetti.
Romantik komedi türündeki film, birlikte olacağı insanın centilmen ve romantik olmasını bekleyen genç bir kız ile ona karşı ince ruhlu olan fakat büyük bir kapkaç çetesinin liderinin oğlu olduğunu saklayan bir gencin hikayesini odağına alıyor.
Ağır Romantik

Servet Pandur, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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: Ağır Romantik


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