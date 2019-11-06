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Ağır Romantik Filmi

Ağır Romantik filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ağır Romantik filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

06.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:58Ağır Romantik Filmi
Yönetmenliğini ve senaristliğini Deniz Denizciler’in üstlendiği romantik komedi türündeki 'Ağır Romantik' film inin oyuncu kadrosunda Tuvana Türkay, Onur Tuna, Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Durul Bazan, Semra Dinçer gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen:Deniz Denizciler
Senaryo:Deniz Denizciler
Oyuncular:Tuvana Türkay, Onur Tuna, Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Durul Bazan, Semra Dinçer, Servet Pandur, Gazanfer Ündüz
Filmin Türü:Romantik
Orijinal Adı:Ağır Romantik
Yapımcı Firma:Liatris Yapım
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Dağıtıcı Firma:CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi:28.02.2020

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Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Tuvana Türkay, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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