Ağır Romantik Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Deniz Denizciler’in üstlendiği romantik komedi türündeki 'Ağır Romantik' film
inin oyuncu kadrosunda Tuvana Türkay, Onur Tuna, Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Durul Bazan, Semra Dinçer gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Deniz DenizcilerSenaryo:
Deniz DenizcilerOyuncular:
Tuvana Türkay, Onur Tuna, Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Durul Bazan, Semra Dinçer, Servet Pandur, Gazanfer ÜndüzFilmin Türü:
RomantikOrijinal Adı:
Ağır RomantikYapımcı Firma:
Liatris YapımYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
28.02.2020 Ağır Romantik Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.