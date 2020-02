"Ağır Romantik" filminin galası yapıldı

Deniz Denizciler'in yönetmenliğini ve senaristliği üstlendiği "Ağır Romantik" filminin galası sinema dünyasından birçok ismin yanı sıra oyuncu ekibi ve yapımcı Ruhiyya Aliyeva'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Torun Center'da gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen filmin başrol oyuncusu Onur Tuna, eğlenerek bir film çektiklerini belirterek, "Hep birlikte güzel sahnelerimizin olduğuna inanıyoruz. Bu işin icra boyutunun yanında yönetmenlik ve montaj boyutu da var. Bu anlamda biz de bugün izleyicilerle nasıl bir iş çıkardığımızı beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.Tuna, filmde iki farklı karakterde yer aldığından bahsederek, "(Canlandırdığım karakter) aslında bir hırsız çetesinin başı. Aşık olduktan sonra da adamın değişimini izleyeceğiz." dedi."Aşkla ilgili hiçbir zaman çok keskin konuşmamak lazım"Tuvana Türkay da filmin 14 Şubat'ta vizyona gireceğini hatırlatarak, "Herkesin içini ısıtacak bir film ve (seyircilerin) şimdiye kadar karşılaştıkları bir romantik komediden biraz daha farklı. Belki de arafta kalmış ilişkilere sahip insanlara kapılar açabilecek bir hikayeyle karşılaşacak seyirciler." dedi.Filmde "Aslı Egeli" karakterini oynadığını söyleyen Türkay, şunları kaydetti:"Aslı 30 yaşında. Operacı. İdealist bir ailenin, idealist bir şekilde yetiştirilmiş kızı. Babası profesör. Annesi heykeltıraş. Kafasında ilişkisi için belirlediği kriterler çok keskin. Ama aşkla ilgili hiçbir zaman çok keskin konuşmaların yapılmaması lazım. Bu hepimizin hayatı için geçerli. Büyük konuştuğunda sınanırsın hayatta. O yüzden Aslı'nın da 'asla' dediği bir insan çıkıyor karşısına ve herkesi, bütün kriterlerini, yasaklarını ve kurallarını da karşısına alıyor."Altan Erkekli de sevginin her türlü kötülüğü değiştirebileceğini filmde anlattıklarına vurgu yaparak, "Dünyada her zaman iyiliğin ve iyiliklerin önünde olacağını, bembeyaz güzelliklerin, karaların üzerine geleceğini ve karaların da her zaman kara kalmayacağını, düzelme ihtimalinin olacağını anlatmak adına bu filmin içinde oldum." diye konuştu.Durul Bazan ise bu film aracılığıyla böyle bir oyuncu ekibiyle ilk kez çalışma fırsatı bulduğunu ve çok eğlendiklerini ifade ederek, "Umarım filmin sonucu da güzel olmuştur. İnşallah kısmeti de açık olur." temennisinde bulundu.Film hakkındaFilmin oyuncu ekibinde Onur Tuna, Tuvana Türkay, Altan Erkekli ve Durul Bazan'ın yanı sıra Sermiyan Midyat, Semra Dinçer, Servet Pandur ile Gazanfer Ündüz gibi isimler bulunuyor.Filmin yapımcılığını ise Liatris Yapım adına Ruhiyya Aliyeva gerçekleştirdi.Romantik komedi türündeki yapımın konusu ise özetle şöyle:"Aslı, sanata düşkün bir anne ve profesör bir babanın, konservatuvarda okuyan genç kızıdır. Bir gün Beyoğlu'nda yürürken, kapkaççının gazabına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, hayatın akışı içinde büyük aşkı olacak Kerem yardım eder ve hemen çantasını bularak ona teslim eder. Bu zorunlu tanışmadan sonra Aslı ve Kerem görüşmeye başlar ve evliliğe kadar giden romantik bir ilişkiye başlar. Kerem, Aslı'nın hiç alışık olmadığı ve bilmediği bir dünyadan gelmesine rağmen kendini büyük şirketlere danışmanlık yapan finans uzmanı olarak tanıtır. Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük kapkaç çetesinin başındadır. Aslı'nın dayısı olan emniyet müdürünün en büyük takibi ise bu kapkaç çetesini çökertmek üzerine kuruludur."