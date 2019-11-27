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Ağır sıklet boks şampiyonu Umut Camkıran memleketi, Tunceli'de

Avrupa Boks Birliği (EBU) ağır sıklet şampiyonu Umut Camkıran memleketi Tunceli'yi ziyaret etti.

27.11.2019 18:19 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:23
Boks Birliği (EBU) ağır sıklet şampiyonu Umut Camkıran memleketi 'yi ziyaret etti.
Moğultay Mahallesi Seyit Rıza Meydanı'nda vatandaşlarca karşılanan Camkıran, burada hemşehrileriyle fotoğraf çektirerek hasret giderdi.
Umut Camkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Kasım'daki unvan koruma maçını kazandığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Avrupa'da ilk 5'e girdik, dünyada 300 boksör arasında 53'üncü sıradayız. Birol (Topuz) ağabeyimizle 'yola devam' diyeceğiz. Buradan çok iyi sporcular çıkar ve çıkacak inanıyoruz." diye konuştu.
Camkıran, Tunceli'ye en son 13 yıl önce geldiğini belirterek, "İlk 2006'da geldiğimde Tunceli bu kadar gelişmemişti. Tabii burası güzel, bizim toprağımız. Şimdi geldiğimde buranın çok değiştiğini gördüm ve çok güzel olmuş. Daha da güzel olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Şampiyon boksörle Tunceli'ye gelen menajeri Birol Topuz da ülkeyi tanıtmak için çalıştıklarını belirtti.
Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çabaladıklarını anlatan Topuz, "Umut Camkıran, 13 maçtan 12'sini nakavtla kazandı ve Avrupa Boks Birliğinin kemerini korudu. Şu anki hedefimiz de dünya şampiyonluğuna gitmek. İnanıyorum ki Umut, Munzur'un suyunu içerek, bu yörenin o doğal şartlarında yapacağı kamp sonucunda da dünya şampiyonluğunu kazanacaktır." ifadelerini kullandı.
Ağır sıklet boks şampiyonu Umut Camkıran memleketi, Tunceli'de

Tunceli, Avrupa, Spor

Kaynak: AA


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