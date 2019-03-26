Ağır Siklet Boksör Kubrat Pulev, Röportaj Verdiği Muhabiri Dudağından Öptü

Ağır siklet boksör Kubrat Pulev maç sonrası verdiği röportajda yaptığı skandal hareketle sosyal medyanın diline düştü.

Pulev'in kendisine soru soran muhabiri canlı yayında dudaklarından zorla öpmesi büyük tepki topladı.

MUHABİRİN DUDAKLARINA YAPIŞTI

37 yaşındaki Pulev muhabirin sorusunu yanıtladıktan sonra genç kadının dudaklarına yapıştı. Ne olduğunu şaşıran muhabir Jenny Sushe, canlı yayında kontrolünü kaybetmemek için adama gülerek karşılık verdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Bulgar şarkıcı Andrea ile sevgili olduğu bilinen Pulev'in hareketi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Kullanıcılardan biri olaya ilişkin "Tanıklık ettiğim en iğrenç an" derken bir diğeri ise olayı "Aşırı" olarak niteledi.