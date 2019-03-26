26 Mart 2019, 07:41
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Ağır Siklet Boksör Kubrat Pulev, Röportaj Verdiği Muhabiri Dudağından Öptü

Ağır siklet boksör Kubrat Pulev maç sonrası verdiği bir kadın muhabire röportaj verdi. Pulev, kendisine soru soran muhabiri canlı yayında zorla dudaklarından öptü.

Ağır siklet boksör Kubrat Pulev maç sonrası verdiği röportajda yaptığı skandal hareketle sosyal medyanın diline düştü.

Pulev'in kendisine soru soran muhabiri canlı yayında dudaklarından zorla öpmesi büyük tepki topladı.

MUHABİRİN DUDAKLARINA YAPIŞTI

37 yaşındaki Pulev muhabirin sorusunu yanıtladıktan sonra genç kadının dudaklarına yapıştı. Ne olduğunu şaşıran muhabir Jenny Sushe, canlı yayında kontrolünü kaybetmemek için adama gülerek karşılık verdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Bulgar şarkıcı Andrea ile sevgili olduğu bilinen Pulev'in hareketi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Kullanıcılardan biri olaya ilişkin "Tanıklık ettiğim en iğrenç an" derken bir diğeri ise olayı "Aşırı" olarak niteledi.

Magazin, Spor



YORUMLAR (10)
GSLİ: BOKSÖR DİRİLİŞİ İZLİYOR SANIRIM ''İYİ'' YAZIYOR KIYAFETİNDE
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BOYUN ATKISINDA IYI YAZIYOR:))): boyun atkısında IYI yazıyor:)))
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SİVASLI İBOCAN: Muhabir davranışı ile ortamı oluşturmuş zaten, boksör geç bile kalmış. . .
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ZORROO: kadın yola çıkmış sol şeritten yol almış
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ISRAILLI: Golan tepeleri Israilindir, gelin alin gucunuz yetiyosa oyle konusmakla olmuyo cahiller.
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