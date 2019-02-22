Ağır Silah Taarruz Helikopterinin Sözleşmesi İmzalandı

Kaynak: DHA

Ankara'da, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) arasında 'Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi'nin sözleşmesi törenle imzalandı. Mevcut ATAK helikopterinin yaklaşık 2 katı kalkış ağırlığına sahip ve bu alanda dünyada 2 örneği olan, en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yer alacak helikopterin ilk test uçuşu, 5 yıl sonra yapılacak.SSB Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile TUSAŞ yetkilileri katıldı. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, projenin tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanacağını ve yüzde 100 yerlileştirmenin hedef alındığı söyledi. Borat, "Fazla mühimmat taşıma kapasitesiyle operasyonel performansı daha yüksek ağır sınıf taarruz helikopterimizi artık üretiyor olacağız. Bu helikopter, yeni nesil görev ekipmanları, artırılmış yerlilik oranı, harekat üstünlüğü ve yüksek kapasitesiyle yalnızca ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında da küresel bir hareketlilik sağlayacaktır. Uluslararası boyutta hiçbir şirket hem hafif hem de ağır sınıfta taarruz helikopteri yapmazken TUSAŞ olarak bizlere bu stratejik görevin verilmesi heyecanımızı artırmıştır" dedi.'TSK'NIN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK'Savunma Sanayii Başkanı Demir de sözleşmesi imzalanan helikopterin, donanım olarak TSK'nın gücüne güç katacağına inandıklarını söyledi. Demir, "Gerek helikopterin kendi kabiliyetleri gerek elektronik sistemleri gibi teknolojilerde ve üzerine entegre edilecek silahlarda bir gelişim olmasını bekliyoruz. 5 yıl sonra helikopterimizin bugün elimizde bulunan mühimmat ve silah envanterinden çok daha zengin bir envanterle göreve gitmesini bekliyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat arasında sözleşme imzalandı.ETKİN VE CAYDIRICI TAARRUZ HELİKOPTERİGeliştirilecek helikopterin, mevcut ATAK helikopterinin yaklaşık 2 katı kalkış ağırlığına sahip olacağı ve bu alanda dünyada 2 örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yer alacağı belirtildi. TSK'nın bu alandaki ihtiyacına yönelik başlatılan proje kapsamında, helikopterin yüksek miktarda faydalı yük taşıyabilen, zorlayıcı çevresel etmenlere dayanıklı, ileri teknoloji hedef takip ve görüntüleme sistemleri, elektronik harp sistemleri, seyrüsefer sistemleri, haberleşme sistemleri ve silah sistemleri ile donatılmış, yüksek manevra kabiliyetine ve performansa sahip, etkin ve caydırıcı bir taarruz helikopteri olarak tasarlanarak üretilmesi planlanıyor. Projeyle ayrıca yerli sistem kullanımının azami seviyeye çıkarılması, tedarik güvenliği ve ihracat serbestliğinin sağlanması hedefleniyor. 'Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi'nin yurt dışı bağımlılığın azaltılmasında, mevcut yurt içi projelerinden edinilen bilgi birikimi ile yerli- milli ve yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesinde ve TSK'nın etkinliğinin artırılmasında önemli rol oynayacağı belirtildi.HELİKOPTERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİİlk test uçuşu 5 yıl sonra planlanan helikopterin teknik özellikleri ise şöyle:"10 ton sınıfı, 2 adet Turboşaft motora sahip, 1200 kilogram faydalı yüke sahip, tandem kokpitli, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık şartlarında görev yapabilme, çevresel etmenlere dayanıklı, yüksek ileri hız limitine sahip, gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri, yüksek kalibreli top, yeni nesil 2,75 inç roket, uzun menzilli ve farklı güdüm sistemlerine sahip tanksavar füzeleri ile havadan havaya füze sistemleri."Görüntü Dökümü:-Törenden detaylar-Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuşma-TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil konuşma-TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat konuşmaHaber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA,