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Ağır silahlı SMO birlikleri takviye amaçlı Telabyad'a geçti

Ağır silahlı SMO birlikleri takviye amaçlı Telabyad'a geçti -Bölge halkı SMO askerlerini çoşkuyla karşıladıŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı ile kontrolün sağlandığı Telabyad'a takviye amaçlı Türkiye tarafında hazır bekleyen ağır silahlı Milli Suriye Ordusu birlikleri sevk edildi.

14.10.2019 19:57
Ağır silahlı SMO birlikleri takviye amaçlı Telabyad'a geçti
-Bölge halkı SMO askerlerini çoşkuyla karşıladı
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı ile kontrolün sağlandığı Telabyad'a takviye amaçlı Türkiye tarafında hazır bekleyen ağır silahlı Milli Suriye Ordusu birlikleri sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PYD/YPG'den alınan Telabyad'a sınırın Türkiye tarafında bekleyen ağır silahlı SMO askerleri sevk edildi.
Takviye amacıyla gönderilen SMO birlikleri, Akçakale Gümrük binasından önce Telabyad Gümrüğü'ne ardından ise şehir merkezine doğru hareket etti
Gönderilen takviye birliklerinin kent merkezinde ve kırsalda gizlenen terör örgütü üyelerini tespiti ve etkisiz hale getirilmesinde görev alması bekleniyor.
Ağır silahlı SMO birlikleri takviye amaçlı Telabyad'a geçti

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA

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