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Ağır ticari araçların emisyon testlerine ilişkin değişiklik

Ağır ticari araçların emisyon normlarına uyumu için yapılacak testlere ilişkin mevzuatta değişikliğe gidildi.

31.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:48 Ağır ticari araçların emisyon testlerine ilişkin değişiklik
Ağır ticari araçların emisyon normlarına uyumu için yapılacak testlere ilişkin mevzuatta değişikliğe gidildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu düzenlemeyle daha temiz motor ve gelişmiş emisyon azaltım teknolojilerine sahip araçların üretilmesi, ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor.

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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