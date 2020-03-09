Ağır ticari satışları yüzde 172 arttı
Otomotiv pazarında talep beklentinin de üzerinde hızlandı.
09.03.2020 05:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 05:05
Otomotiv pazarında talep beklentinin de üzerinde hızlandı. İlk iki ayda en hızlı artış yüzde 172 ile çekici ve kamyon pazarında oldu. Yetkililer, 'Henüz sektör ortalamasının gerisinde olsak da satışlardaki bu hızlı dipten dönüş, ekonomi için umut verici' diyor.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Ağır ticari satışları yüzde 172 arttı
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