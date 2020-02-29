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Ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.

29.02.2020 19:03 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:04Ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kamerada

BURSA'nın ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mustafa Yiğit'in (43) kullandığı elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen bisikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.



Atatürk Bulvarı, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

29.02.2020 20:07:03