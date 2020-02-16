Haberler » 3. Sayfa » Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 16.00'da gerçekleşen motosiklet kazasında 23 yaşındaki sürücü Ali Rıza Gökkaya hayatını kaybetti.

16.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:34Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti
'ın ilçesinde saat 16.00'da gerçekleşen motosiklet kazasında 23 yaşındaki sürücü Ali Rıza hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hüseyin Can Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletiyle aşırı hızlı giden Ali Rıza Gökkaya yönetimindeki 35 AT 2797 plakalı motosiklet virajı alamayarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ali Rıza Gökkaya ve arkadaşı Erkan Ç. (20) ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Rıza Gökkaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Manisalı olan Gökkaya'nın Aydın'da üniversite eğitimi gördüğü öğrenildi. - AYDIN

Motosiklet, Kuşadası, Gökkaya, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 17:48:52