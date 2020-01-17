Haberler » 3. Sayfa » Ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılamadı - Haberler

Ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılamadı

Milas'ın Hisarcık Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan sürücü yaşamını yitirdi.

17.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:21Ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılamadı
'ın Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan sürücü yaşamını yitirdi.

Hisarcık Mahallesi Aliağa Deresi yanında sabah saatlerinde 73 yaşındaki Ali Kemal Kahvecioğlu'nun kontrolünde seyrederken kontrolden çıkan 09 TF 429 plakalı traktör kaza yapmış, kazada traktör sürücüsü Ali Kemal Kahvecioğlu ağır yaralanırken, traktörde yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Ayşe Kahvecioğlu hafif yaralanmıştı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan traktör sürücüsü Ali Kemal Kahvecioğlu burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. - MUĞLA

Hisarcık, Milas, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20.01.2020 02:35:14