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Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi

ADANA'da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaralanan Ziyaettin Gürel (26), otomobilin direksiyonuna geçip, birkaç kilometre uzaktaki hastaneye geldi.

10.04.2020 05:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 05:02
Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi

ADANA'da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaralanan Ziyaettin Gürel (26), otomobilin direksiyonuna geçip, birkaç kilometre uzaktaki hastaneye geldi.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Ziyaettin Gürel, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüpheli, üzerinde bulunan bıçakla, Gürel'i çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Gürel, çevrede yardım edecek kimseyi bulamayınca 01 AVC 934 plakalı otomobilin direksiyonuna geçip, birkaç kilometre uzaklıktaki özel hastaneye gitti. Otomobilden Ziyaettin Gürel, hastane personeli tarafından sedyeye alınarak acil servise taşındı. Başından, kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Gürel, Yoğun Bakım servisinde tedaviye alındı. Oyuncak satışı yapan işyerinde çalıştığı öğrenilen yaralının hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Yüregir, Çamlıbel, Güncel
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