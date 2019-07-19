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Ağır yaralı hastanın sevki helikopter ambulansla gerçekleşti

Büyükkarıştıran'da yaşanan patlamada ağır yaralanan vatandaş, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ilk tedavi ve müdahalesinin yapılmasının ardından Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince helikopter ambulansla Kocaeli'ye götürüldü.

19.07.2019 15:48 Ağır yaralı hastanın sevki helikopter ambulansla gerçekleşti
Büyükkarıştıran'da yaşanan patlamada ağır yaralanan vatandaş, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ilk tedavi ve müdahalesinin yapılmasının ardından Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince helikopter ambulansla Kocaeli'ye götürüldü.

Vücudunda bulunan yanık yaralarının tedavisi için Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan vatandaş, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralarının ileri tetkik ve tedavisi için helikopter ambulans ile uygun yer bulunan Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi. Vücudunda yanık yaraları bulunan vatandaş, Lüleburgaz 8 Kasım Stadyumu'na iniş yapan Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulansı aracılığıyla Kocaeli'ye götürüldü. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
Lüleburgaz, Helikopter, Kocaeli, 3. Sayfa

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