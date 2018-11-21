Ağırnas Bölgesinde Arkeolojik Kazı Çalışması Başladı

Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, Erkilet
Taşhan'da yapılan fosil araştırmalarının devamı ve tamamlayıcı niteliğindeki Ağırnas
'da fosil araştırma ve kazıları yapılmaya başlanıldığını söyledi.
Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Serdar Altuntuğ ve Kentsel Tasarım Müdürü Gürcan Senem ile birlikte Ağırnas'da yapılan Kazı çalışması yapan ekip ile bulunan fosiller hakkında istişarede bulunduklarını belirten Başkan Büyükkılıç "Kayseri
tarihi için önem arz eden ve eksikliğini hissettiğimiz tarih öncesi dönemi için araştırma ve kazı çalışmalarını destek olacağız.Bu destek hem Kayseri ve hem de özellikle AĞIRNAS için ayrı ve farklı bir önem arz etmektedir. Ağırnas artık dünya'ya mahal olmuştur. Melikgazi Belediyesi olarak bu çalışmalara emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Ağırnas'ta başlatılan kazılardaki elde edilen verilerin Anadolu ve dünya tarihine ışık tutacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Erkilet,Memduh Büyükkılıç,Melikgazi,Ağırnas
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:03