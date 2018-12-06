Agit 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı Başladı

İtalya
'nın Milano
kentinde düzenlenen AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.
İtalya'nın Milano kentinde 2 gün sürecek Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı. AGİT toplantısında Türkiye
'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
temsil ediyor.
Çavuşoğlu toplantıda, AGİT coğrafyasının karşı karşıya bulunduğu güncel tehdit ve sınamaları değerlendirecek ve bunlara nasıl yanıt verileceği konusunda görüş alışverişinde bulunacak.
Bakan Çavuşoğlu, AGİT toplantısı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek. - MİLANO
İtalya,Milano
06 Aralık 2018 Perşembe 12:52