Ağız kanserlerinin ele alındığı uluslararası kongre Eskişehir'de başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Fakültesince düzenlenen Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi başladı.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan, Kongre İkinci Başkanı Prof. Dr. Özlem Üçok, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2018 yılında 9,5 milyon kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Üçok, ağız kanserlerinde ölümlerin yüzde 22 civarında olduğunu, çoğu zaman kanser cerrahisi nedeniyle ortaya çıkan deformitelerin, hastaların hayatını konforsuzlaştırdığını ve kalan yaşam süresini olumsuz etkilediğini söyledi.

Ağız bölgesindeki tüm patoloji ve kanserleri teşhis etme ve erken tanıda, diş hekimlerinin rolünün yadsınamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Üçok, ağız kanserlerinin tanı ve tedavisinin multidisipliner yaklaşım gerektirdiğini sözlerine ekledi.

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak da üniversitenin kuruluşunun 50'nci yılının kutlandığı 2020 yılına, hazırlık aşamasındaki kursları ve yoğun bilimsel programı ile önemli bir boşluğu dolduracağına inandıkları bu kongreyle girmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Bayrak, dünya genelinde ağız kanseri görülme sıklığının artması nedeniyle risk faktörlerinin ortaya çıkarılması, erken tanı ve tedavinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Törenin ardından Prof. Dr. Nuri Yazıcıoğlu'nun oturum başkanlığında, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu'nun sunum yaptığı "Ağız Kanseri Görülen Dokuların Anatomisi" başlıklı oturuma geçildi.

"Tanıdan tedaviye" temalı kongrenin açılışına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş ile akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA