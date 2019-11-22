Haberler » Sağlık » Ağız ve Diş Sağlığı Haftası - Haber

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası

Erzurum'da, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kutlandı.

22.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:50Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
'da, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kutlandı.
Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde "Her bir diş, bir organdır" teması ile gerçekleştirilen program kapsamında, Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ile Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Feridun İlday, sağlık çalışanları ve hastalarla bir araya geldi.
Merkezdeki doktor, hemşire ve hastalarla sohbet eden Bedir, daha sonra çocuklara diş macunu ve fırçası dağıttı.
Bedir, burada gazetecilere yaptığı konuşmada, diş hekimliği ve sağlığının önemli olduğunu belirtti.
Merkezin çok güzel işler çıkarttığını vurgulayan Bedir, "Bizler de çalışma şartlarını iyileştirebilirsek, yeni binamızı yapabilirsek kendi payımıza düşeni yapmış oluruz. Bu hem Erzurum'a katkı olur hem de çalışma ortamı anlamında daha iyi şartlarda çalışmamıza vesile olur." ifadesini kullandı.

Erzurum, Sağlık

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Sağlık Haberleri
14:17 "Çocuklardaki 'maskeli depresyon' fark edilmiyor"
14:14 Prof. Dr. Satar: Yılda 1 milyon prematüre bebek hayatını kaybediyor
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
13:52 Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada
13:15 'Bağımlılığın kökeni daima travmaya ve çocuklukta yaşanan sorunlara dayanıyor'
12:50 Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
08:59 Külliye'ye giden CHP'li kim? Muharrem İnce, "Ben biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
07:03 ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye 'S-400'den kurtulun' çağrısı
22.11.2019 16:07:38