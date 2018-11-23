Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Kutlandı

23 Kasım 2018 Cuma 15:42



23 Kasım 2018 Cuma 15:42

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Yakut Çarşısı girişinde gerçekleştirilen etkinliğe, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Çağatay Barutcugil, Doç. Dr. Ömer Kırmalı ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri katıldı.Etkinlik kapsamında açılan stantlarda diş hekimliği öğrencileri tarafından, gün boyu ağız ve diş sağlığı, fırçalama teknikleri gibi konularda bilgi aktarıldı.Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ayrıca öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.Prof. Dr. Kuştarcı yaptığı değerlendirmede, ağız ve diş sağlığının öneminin gün geçtikçe daha da anlaşıldığını, vatandaşların bu konuyla ilgili taleplerinde yoğun bir artış yaşandığını belirtti.