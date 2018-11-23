Ağız ve Diş Sağlığı İçin Köy Köy Geziyorlar

23 Kasım 2018 Cuma 11:21



23 Kasım 2018 Cuma 11:21

Bitlis'te Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli diş hekimi ve teknikerlerden oluşturulan ekip, "Evde Sağlık Hizmeti" kapsamında köy köy dolaşarak vatandaşları tedavi ediyor.İl genelinde Evde Sağlık Hizmeti Birimine kayıtlı 600 kişinin periyodik ağız ve diş sağlığı muayenesini yaparak gerekli tedavileri evlerinde uygulayan ekip, ihtiyaç halinde bu kişileri hastaneye götürüyor.Olumsuz hava koşullarına rağmen köylere giden bir doktor 3 tekniker ve bir ulaştırma görevlisinden oluşan ekip, bazen coğrafi koşullardan dolayı araçların ilerleyemediği kırsal bölgelerdeki hastalara yürüyerek ulaşmaya çalışıyor.Evlerinde tedavi edilemeyecek durumdaki kişileri Evde Salık Hizmeti Birimine ait araçlar ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine getiren ekip, burada uygulanan tedavilerin ardından hastaları evlerine bırakıyor.Evde Sağlık Hizmeti Biriminde görevli Diş Hekimi Evin Öncü Ertik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle bakıma muhtaç hastaların evlerine giderek gerekli tedavileri uyguladıklarını söyledi.Engelli, yatalak ya da hastaneye gitme imkanı olmayan hastalara ulaştıklarını anlatan Ertik, şöyle konuştu:"Bugün merkeze bağlı Yolcular köyüne geldik. Burada iki hastamız var. Biri yürüyemiyor, biri de tansiyon hastası olduğu için yolculuk yapamıyor. Bu hastalarımızın evlerine gelerek diş muayenelerini yaptık. Protezlerini kontrol ederek kendilerine bakım konusunda bilgi verdik. Bir sıkıntı durumunda ulaşmaları için numaralarımızı bırakıyoruz. Evlerde gerekli bakımları yaptıktan sonra diş çekimi, dolgu ya da kanal tedavisi gereken hastaları, hastaneye götürüyoruz. Tedavileri tamamlanan hastaları tekrar hastanenin aracı ile evlerine bırakıyoruz. Hastalarımız bizi çok iyi karşılıyor. Onların güler yüzü ve dualarıyla çok mutlu oluyoruz."