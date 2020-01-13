Haberler » Güncel » Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, 'Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi' eğitimi gerçekleştirildi - Haber

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, "Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi" eğitimi gerçekleştirildi

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi Psikososyal Destek Ekibi tarafından hazırlanan Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen "Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi" eğitimi Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı...

13.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:51Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde,
İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi Psikososyal Destek Ekibi tarafından hazırlanan Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen "Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi" eğitimi Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde gerçekleşti.

Eğitime; İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Psikososyal Destek ekibi proje ortaklarından Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi rehber öğretmenleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog ve rehber öğretmenler katıldı

Eğitim, Uzm. Psikolog Danışman ve Aile terapisti Özden Yılmaz Bilgin tarafından üç gün süreli teorik anlatımlar ve uygulamalı grup çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Eğitim sonunda katılımcılara Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Funda Uçaçan birlikteliğinde katılım belgeleri verildi.

Terapi eğitimleri ile kamu kurumlarının psikososyal destek hizmetlerinde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor. - KIRŞEHİR

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:31  Spor kayserispor teknik direktörü prosinecki'ye meşale ve pastalı karşılama - Haber
10:30  Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi - Haber
10:30  Filipinler'de 16 binden fazla kişi tahliye edildi - Haber
10:26  Kar özlemi kayak merkezini tatilcilerle doldurdu - Haber
10:25  'Son duanı et' deyip evlenme teklifi yaptı - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
09:14  Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Putin oldu - Haber
09:06  Marmara'daki 4,7'lik depremi bilen isimden korkutan uyarı! - Haber
00:35  Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Haber
13.01.2020 10:34:03