Ağızdaki en büyük tehlike 20 yaş dişleri

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Deniz Işık Ada, "20 yaş dişi 20 yaşlarında çıkar. Her insanın çenesinde en arkada 7 numaralı dişlerin arkasında çıkar. Bazı ülkelerde yirmi yaş dişi akıl dişi wisdom teeth olarak adlandırılır. Bazen 17-18 yaşlarında ya da 50 yaşında da çıkabilir. Bunun da nedeni bazen erken gelişim bazen de zor çıkmasıdır. Genelde sıkıntılı çıkar ve kişiye acı verir. Kişinin yüzü şişebilir, ağrısı olur, ateşi çıkar, iltihaptan dolayı kötü koku yaşar. Bu gibi durumlarda cerrahi operasyonla 20 yaş dişi ameliyatı ile bu dişler alınır. Özellikle her yıl kişinin dişçiye gelip panaromik bir diş röntgeni çektirmesi bu anlamda önemlidir. Ağızda gözükmeyen 20 yaş dişlerinin pozisyonu doğru mu yanlış mı bu şekilde anlaşılır" dedi.

Yirmi yaş dişlerin normal şartlarda ömür boyu hizmet edecek dişler olduğunu ifade eden Dr. Ada, "Sorun yoksa çekilmeleri gerekmez. Normal çıkamadıkları zaman ise çekilmeleri gerekir. Öndeki dişleri ittireceklerinden ortodontik sorunlara neden olurlar. Bunun için de cerrahi operasyon gerekir. Bu gibi durumlarda dişin üzerinde olan ve çıkmasına engel kemik kaldırılır ve diş düzgün bir şekilde oradan alınır. Bu şekilde iltihap, şişlik ya da ağrı sorunları son bulur. Rahatsızlık vermiyorsa 20 yaş dişi çekilmemelidir. Yirmi yaş dişinin diğer dişlerden hiç bir farkı yoktur. Eğer yirmi yaş dişi normal pozisyonunda çıktıysa, öndeki dişleri sıkıştırmıyorsa, bir ağrıya neden olmuyorsa, şişlik yoksa ve temizlenmesi kolaysa bu 20 yaş dişleri ağızda tutmak için çaba göstermek gerekir. 20 yaş dişinde sorun varsa çekmek yerinde olur. 20 yaş dişini her zaman operasyonla çekmek gerekmez. Bazıları kolaylıkla çekilebilir. Bazen üzerinde büyük bir kemik varsa, öndeki dişe dayanıyorsa o zaman operasyon gerekir" açıklamalarında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA